A 14 anni ruba l'auto del padre per andare alle giostre ma fa un incidente: genitori nei guai

A soli 14 anni ha 'rubato' l'auto del padre per andare alle giostre, poi ha provocato un incidente. Il protagonista, un ragazzino di Cinisello Balsamo (Milano), non è rimasto ferito nell'episodio ma i suoi genitori si sono visti recapitare una sanzione di oltre 5mila euro per omessa vigilanza e incauto affidamento del veicolo.

E' successo nella serata di sabato. A riferire l'episodio sono i carabinieri di Desio, dov'è avvenuto l'incidente. Il 14enne, alla guida di una Honda Hrv, è arrivato nel parcheggio delle giostre ed ha urtato le vetture in sosta di alcuni giostrai, che non l'hanno presa bene ed hanno subito chiamato i militari.

Il ragazzino, naturalmente sprovvisto della patente, non ha saputo giustificarsi. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo mentre i genitori sono stati convocati per essere informati e sanzionati.