50 anni di attività per la "Compagnia di Prosa Ambrosiana", due eventi per festeggiare

Ben 50 anni di attività a Cinisello Balsamo. E’ la lunga storia della "Compagnia di Prosa Ambrosiana" che, per festeggiare questo importante traguardo, propone due interessanti opportunità a tutta Cinisello Balsamo.

La prima riguarda lo spettacolo dal titolo “Avocatt Traversa... Causa Persa”, commedia in dialetto milanese che andrà in scena al Pax per due serate consecutive mercoledì 22 e giovedì 23 marzo 2017.

Sarà un momento di festa cittadino pensato per rendere omaggio al teatro dialettale con il lavoro della compagnia. Lo spettacolo è stato inserito nel palinsesto della rassegna Teatrale 2017.

I biglietti dello spettacolo sono in prevendita al Pertini. Per l’occasione, nelle due serate, l'amministrazione comunale e il Pax si avvicenderanno nel consegnare all’Ambrosiana un riconoscimento.

La seconda opportunità, sempre rivolta a tutta la cittadinanza, è l’invito a partecipare alla "Crociera sull’Adriatico" appositamente organizzata per la celebrazione. Un’occasione unica per viaggiare in compagnia degli attori e assistere a un loro spettacolo a bordo della nave.

Tutte le informazioni sul sito della Compagnia Ambrosiana: http://jacoporadici89.wixsite.com/compagniamabrosiana.