Progetto green a Cinisello: 115 pioppi e querce saranno piantati lungo via Monte Grappa

Cinisello Balsamo sempre più verde con l’arrivo di pioppi e querce. Nei prossimi mesi, infatti, 115 gli alberi verranno piantati nel parco sovracomunale del Grugnotorto.

Il progetto, il cui piano degli investimenti è stato deliberato dall'assemblea dei sindaci del Grugnotorto, è nato con l'obiettivo di progettare e realizzare una serie di filari arborei da collocare in contesti rurali o periurbani, in terreni di proprietà pubblica per valorizzare il parco e migliorare la qualità dell’ambiente.

I nuovi alberi verranno piantumati lungo i viali e le piste ciclabili partendo dal lato di via Monte Grappa, dopo il cimitero nuovo di Cinisello, per circa mezzo chilometro all'interno del parco alternando le due specie con una distanza di 5 metri tra loro.

L'assessore all'ambiente Ivano Ruffa commenta la notizia: "Un passo in più per il Comune di Cinisello Balsamo che dimostra attenzione allo sviluppo ambientale e uno strategico interesse alla crescita di questo parco che, seppur prevalentemente agricolo, può essere caratterizzato da elementi importanti che ne aumentino e migliorino la percorribilità e vivibilità".