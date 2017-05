A 500 anni della Riforma: protestanti e cattolici a confronto in parrocchia San Pio X

"Martin Lutero, la Riforma e la Chiesa di oggi: dal conflitto alla comunione" è il titolo dell'incontro ecumenico promosso dalla Parrocchia Pio X di Cinisello Balsamo.

L'incontro è in collaborazione con il centro culturale Cara Beltà, le realtà di Culturalmondo (il progetto a sostegno dell'intercultura, della multiculturalità e del dialogo interreligioso) e l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana (ABSI), che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo.

L'incontro si svolgerà venerdì 19 maggio, alle ore 21, presso la sala Paolo VI nella Parrocchia San Pio X, via Marconi 129.

Una riflessione sulla Riforma e sulla figura del monaco teologo e riformatore Martin Lutero a cinquecento anni dall’evento che, secondo la tradizione, lo vide affiggere il 31 ottobre 1517 le sue 95 tesi sulla porta della Chiesa del castello di Wittenberg.

A confrontarsi sulle due confessioni religiose Monsignor Franco Buzzi, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana e la Dottoressa Daniela Di Carlo, Pastora della Chiesa Valdese a Milano.

Modera il professore Ernesto Borghi, biblista, docente Istituto Superiore di Religione di Nola, Presidente di ABSI.

Sempre in occasione delle celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario della Riforma, l'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo sosterrà altre due iniziative: una mostra fotografica realizzata dalla chiesa evangelica riformata che sarà ospitata dal 12 al 18 giugno al centro culturale Il Pertini e un convegno promosso dal Circolo Lombardini il prossimo 7 ottobre in Villa Ghirlanda Silva.