Lunedì 3 luglio in Villa Ghirlanda Silva si parla di "Casa: le nuove frontiere dell'abitare"

Lunedì 3 luglio, dalle ore 17, a Cinisello Balsamo si terrà un appuntamento sul tema "casa" dal nome "Casa: le nuove frontiere dell'abitare, quali interventi possibili", organizzato dal Partito Democratico e dal Partito Socialista Italiano.

A invitare la cittadinanza è direttamente la prima cittadina cinisellese Siria Trezzi: «Avremo la possibilità di confrontarci con il vice ministro alle infrastrutture con delega alla casa Riccardo Nencini, l’onorevole Daniela Gasparini (ex sindaco di Cinisello Balsamo e ora facente parte delle commissioni affari istituzionali e inchiesta periferie, ndr) e molti altri ospiti, sul tema dell’abitare».

Chiude Trezzi: «L'orario non è il massimo per una giornata lavorativa, ma per chi fosse interessato, l’appuntamento è in Villa Ghirlanda Silva».

Tra i tanti ospiti dell'evento citiamo il segretario del Pd cittadino Luigi Marsiglia e il segretario del PSI locale Enzo Ranieri (entrambi moderatori), il docente del politecnico di Milano ed esperto di urbanistica Claudio Calvaresi, il responsabile del dipartimento housing Legacoop Lombardia Maurizio Castelnovo, il presidente della commissione territorio nel consiglio comunale cinisellese Marco Tarantola e l'assessore del Comune di Pioltello Paola Ghiringhelli.

