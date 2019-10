Telecamere accese, attivi gli 80 punti di video sorveglianza, Ghilardi: «Svolta sulla sicurezza»

Il nuovo sistema di video sorveglianza da lunedì 7 ottobre è attivo a Cinisello Balsamo. Ad annunciarlo è il sindaco Giacomo Ghilardi che chiama l'evento come «la svolta sulla sicurezza».

A raccontare nel dettaglio l'accensione delle telecamere e del "cervellone" operativo è lo stesso primo cittadino: «Questa mattina (7 ottobre, ndr), al comando di polizia locale, sono stati attivati ufficialmente circa 80 punti di video sorveglianza che copre alcune zone del territorio».

Ghilardi spiega: «E' un nuovo sistema a supporto di tutte le forze dell'ordine e dei cittadini di Cinisello Balsamo».

Poi scende nel dettaglio: «Oltre agli accessi è stato attivato il nuovo sistema per il riconoscimento delle targhe che terrà in memoria i veicoli che transitano sul territorio comunale».

E aggiunge: «Ogni auto che entrerà e uscirà sarà sorvegliata da un sistema di quattordici apparati di ripresa Ocr che, oltre alle immagini, forniranno la lettura automatica delle targhe degli autoveicoli in transito, abbinati a una telecamera ad alta definizione. E' iniziata la nuova era in tema sicurezza».

Per gestire il "cervellone" gli uomini della polizia locale, dei carabinieri e degli agenti di polizia di stato, che dalle varie sedi operative gestiscono i flussi dei dati, sono stati istruiti in un corso di formazione tenutosi presso il comando della polizia locale di via Gozzano