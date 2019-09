Cinisello diventa azionista del "Gruppo Cap Holding", Ghilardi: «La TARI sarà più bassa»

Il Comune di Cinisello Balsamo entra a fare parte, con una piccola partecipazione azionaria (l'1%), del consorzio "Gruppo Cap Holding" in un'operazione societaria che dovrebbe diventare operativa entro il prossimo ottobre.

Cinisello Balsamo quindi si unisce ai Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Segrate, Cormano e Pioltello che sono anch'essi soci e questa mossa serve per sistemare per il prossimo anno i conti del consorzio.

A spiegare l'operazione è il sindaco Giacomo Ghilardi, che è stato intervistato da il quotidiano il Giorno: «A settembre ci siamo trovati davanti a una scelta perché Cinisello non aveva nessuna convenzione. Avremmo potuto andare in gara, ma con tempi e costi maggiori.

Continua il sindaco dando una stoccada al centrosinistra«Purtroppo scontiamo la mancanza di lungimiranza della vecchia giunta, che ci ha fatto perdere almeno tre anni».

E quindi, prosegue Ghilardi, «abbiamo risposto alla manifestazione di interesse inviata da Core (acquisita un fa da Cap Holding, ndr)».

Ghilardi dà una seconda stoccata al PD: «Per la prima volta Cinisello può entrare in sistema con i Comuni dell'area per decidere insieme cosa fare in modo strategico, senza ragionare in emergenza e senza andare a elemosinare tariffe scontate come accaduto fino a oggi».

Termina il primo cittadino: «In questo modo Core si adatta alla normativa e i cinisellesi potranno tornare ad avere una TARI (tassa dei rifiuti, ndr) più bassa, come era prima di un aumento che purtroppo è stato inevitabile».