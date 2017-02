Accordo per realizzare l’hub metropolitano e la riqualificazione dell'area Bettola-Auchan

E’ stato sottoscritto venerdì 3 febbraio dal Comune di Cinisello Balsamo l’accordo di programma con Regione Lombardia e gli operatori privati finalizzato alla realizzazione del parcheggio di interscambio a servizio del nuovo capolinea della M1 Cinisello-Monza e alla trasformazione e riqualificazione urbanistica dell’area Bettola-Auchan.

Il passo successivo sarà la ratifica dell’accordo per la successiva pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Grazie a questo Accordo la città di Cinisello Balsamo raggiunge importanti risultati, insediando funzioni di eccellenza di portata sovracomunale e regionale.

Innanzitutto un parcheggio per M1 e futura M5 e un nodo di interscambio di scala metropolitana con un investimento di circa 31 milioni di euro. Gli operatori privati realizzeranno a loro cura e spese un Hub di interscambio di interesse regionale che rappresenterà una “porta di accesso all’area metropolitana”, ovvero una vera e propria centrale della mobilità.

Il progetto prevede infatti la realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizio del capolinea M1 e, in prospettiva della futura stazione della M5, con circa 2.500 posti auto. A ciò si aggiungono una stazione degli autobus coperta, posteggi taxi e Kiss&ride, una nuova piazza pubblica della mobilità e una bicistazione che potrà ospitare circa 500 bici, comprensiva di noleggio e ciclofficina.

L’accordo prevede importanti opere di riorganizzazione della viabilità della zona per migliorare l’accessibilità per un investimento complessivo di 2,6 milioni di euro: una nuova strada di collegamento con il comune di Monza e opere di potenziamento delle vie Galilei, Biagi, Bettola, Menotti, con l’introduzione del doppio senso di marcia su via Galilei per l’ingresso diretto sulla SS36, verso l’A4 e il centro città.

La vera novità riguarda un articolo specifico dell’accordo di programma che impegnerà il Comune di Cinisello Balsamo a promuovere, in concerto con Regione Lombardia, la costituzione di un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati per la realizzazione del collegamento diretto, tramite raccordo sotterraneo in galleria, tra la SS36 direzione sud e la A52 tangenziale Nord, come previsto dal progetto approvato nel 2002.

Il nuovo nodo di interscambio sarà anche potenziato con la realizzazione di un nuovo circuito di piste ciclabili per circa 4,5 Km. Verranno realizzati nuovi collegamenti con la rete ciclabile già presente in centro città, verso i parchi cittadini e nel Comune di Monza per un costo complessivo stimato di oltre 2 milioni di euro.

Vista la valenza strategica dell’ambito in cui si inserisce l’intervento, con l’accordo di programma, gli enti sottoscrittori si impegnano a costituire una cabina di regia, quale organismo di consultazione, promozione e coordinamento, a cui possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati interessati.

L’accordo di programma richiama inoltre gli aspetti relativi alla riqualificazione e ampliamento del centro commerciale e al potenziamento del sistema ambientale del parco dl Grugnotorto previsti all’interno della variante al Piano di Intervento Bettola.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore passo verso la definizione del complessivo intervento della variante al Piano – ha dichiarato il sindaco Siria Trezzi - Una tappa importante per lo sviluppo della rete dei trasporti e viabilistica per Cinisello Balsamo e tutta l’area metropolitana".