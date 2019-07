"Nidi Gratis", al via l'adesione alla misura regionale per il prossimo anno scolastico

Nidi gratis a Cinisello Balsamo anche per il prossimo anno scolastico.

L'amministrazione comunale ha aderito nuovamente alla misura della Regione Lombardia che prevede l’azzeramento della quota della retta pagata dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati convenzionati con il Comune, integrando le agevolazioni tariffarie già previste dai comuni e applicate alle famiglie in base a regolamenti sull’ISEE.

Ne possono beneficiarie le famiglie con residenza in Regione Lombardia per entrambi i genitori e con ISEE uguale o inferiore a 20mila euro; genitori occupati o, se disoccupati, avere sottoscritto un "Patto di Servizio Personalizzato".

A disposizione delle famiglie verrà fornito un supporto per tutti gli adempimenti amministrativi e per la registrazione al sistema informatico.

L'assessore alle politiche educative e all'infanzia Maria Gabriella Fumagalli spiega: «La misura dei nidi gratis rappresenta un intervento importante a supporto delle famiglie, in particolare per chi si trova in maggiori difficoltà economiche, affiancandosi alle agevolazioni tariffarie, permettendo così l'accesso ai servizi dedicati alla prima infanzia».

Poi termina: «La grande novità di quest'anno è la piattaforma di Regione Lombardia basata sul "Blochchain" per la verifica degli atti e documenti, sperimentata dal nostro Comune che farà da pilota a questa innovazione che va sempre più verso la semplificazione».

L'iter si concluderà a settembre con l'autorizzazione della Regione Lombardia.