Afol Job Day: il 24 maggio lavoratori e imprese si incontrano a Villa di Breme Forno

Candidati in cerca di occupazione e imprese si danno appuntamento mercoledì 24 maggio dalle ore 9 alle ore 17 all’Afol Job Day, l’iniziativa di Afol Metropolitana, area Nord, organizzata in collaborazione con Monster Italia, il Comune di Cinisello Balsamo, l’università degli Studi Milano Bicocca e il co-working Cofò, che si tiene a Villa di Breme Forno in via Carlo Martinelli 23 a Cinisello Balsamo.

L’obiettivo dell’iniziativa pensata da Afol Metropolitana, area Nord, è quella di far incontrare le imprese alla ricerca di personale con i candidati.

Così il sindaco cinisellese Siria Trezzi: «Si tratta di una interessante opportunità che si intende offrire a chi è in cerca di lavoro rivolta a giovani e meno giovani di un ampio territorio con un approccio originale e proficuo».

Sempre Trezzi: «Un momento di incontro diretto con le imprese, ulteriormente arricchito dalla possibilità di avere consigli sul proprio CV per essere sempre più competitivi nella ricerca del lavoro».

Il direttore generale di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale aggiunge: «Siamo presenti sul territorio metropolitano con tante iniziative che fanno incontrare il mercato del lavoro con quanti sono in cerca di occupazione. Questa giornata conferma la collaborazione tra Afol e le istituzioni presenti nell’area Nord, dal Comune all’Università, per fare sistema e rispondere alle esigenze occupazionali dell’area».

Le candidature sono state selezionate in base ai curricula e alle offerte di lavoro disponibili. La giornata di colloqui coinvolge circa 20 aziende che incontreranno i candidati per diverse posizioni aperte.

Oltre ai colloqui programmati, l’iniziativa è aperta anche a chi non ha inviato la candidatura nei termini previsti.

Per loro, infatti, Afol ha organizzato un laboratorio tematico di "Tecniche di ricerca attiva del lavoro", con indicazioni informative anche su scelte come l’auto imprenditorialità.

Altro servizio offerto durante la giornata è il Cv check, ossia la revisione del proprio curriculum da parte di orientatori ed esperti di risorse umane di Afol Metropolitana. L’iniziativa è anche l’occasione per conoscere il nuovo spazio di co-working Cofò realizzato dal Comune di Cinisello Balsamo.

Programma:

• Ore 9.00 - Saluti istituzionali

• Ore 9.30 - Colloqui di Lavoro

• Ore 10.30 - Workshop Tecniche di ricerca attiva di lavoro