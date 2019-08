4 alberi caduti durante la tromba d'aria in città, Protezione Civile, pompieri e polizia in azione

Nel pomeriggio di venerdì 2 agosto su tutto il Nord Milano e anche su Cinisello Balsamo si è abbattuta una tromba d'aria che creato a diversi danni, soprattutto al verde pubblico, in città.

A uscire sul posto per un pronto intervento sono stati la polizia locale, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile (sezione locale cinisellese) che sono riusciti a "sistemare" i danni mettendo in sicurezza in particolar modo gli alberi caduti per il forte vento.

Sono state quattro in particolare le situazioni critiche e hanno impegnato gli addetti per tutto il pomeriggio prima di mettere in sicurezza le rispettive aree.

Uno si è abbattuto su via Pecchenini occludendo il passaggio anche alle vetture dei carabinieri che lì hanno sede, il secondo è caduto in via De Vizzi, il terzo è un grosso pino che è crollato al suolo in via De Amicis mentre la quarta pianta è caduta nel parcheggio del pronto soccorso del Bassini.