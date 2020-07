Vento e pioggia, 2 alberi caduti in via Togliatti e Risorgimento, interviene la Protezione Civile

Il breve, ma violento temporale di sabato 11 luglio, nel primo pomeriggio, caratterizzato da forti folate di vento e da un intenso scroscio di pioggia, ha lasciato il segno sulla vegetazione di Cinisello Balsamo.

Due le zone colpite maggiormente con danni agli alberi, una in via Togliatti, l'altra in via Risorgimento (angolo via Martiri Palestinesi). In entrambi i casi hanno ceduto due grossi alberi, cadendo sulle carreggiate, per fortuna senza provocare danni a persone o cose.

Sul posto sono usciti i volontari della Protezione Civile e gli agenti della polizia locale. In entrambe le situazioni si è provveduto a mettere in sicurezza l'area, al taglio e alla rimozione degli alberi caduti.

Qualche danno c'è stato anche in piazza Gramsci dove da qualche giorno c'è una mostra a cielo aperto promossa dal Museo della Fotografia Contemporanea: alcuni pannelli, a causa delle raffiche di vento, sono stati divelti.