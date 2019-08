Si ferma per "sfuggire" al temporale, ma un ramo gli schiaccia la macchina: ferito 26enne

Con ogni probabilità si era fermato aspettando che la bufera finisse, ma proprio in quell'istante la sua auto è stata travolta. Incredibile incidente mercoledì pomeriggio a Cinisello Balsamo, dove una Mini Cooper è stata letteralmente schiacciata da un ramo di circa quindici metri che si è staccato da un albero durante il temporale che si è abbattuto su Milano e l'hinterland.

Stando a quanto appreso, il 26enne alla guida della macchina aveva deciso di effettuare una sosta in via Malpensa proprio per attendere che l'intensità dell'acqua diminuisse. Improvvisamente, però, il ramo è caduto e ha preso in pieno l'auto.

Il giovane, colpito a una spalla, è rimasto intrappolato nel veicolo e per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno creato un varco per farlo uscire dall'abitacolo. Il ragazzo è poi stato accompagnato in codice verde all'ospedale Bassini, ma fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.