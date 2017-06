Forti piogge, allagate le scuole Sempione e Monte Ortigara, inagibile il Centro Disabili

Le intense piogge di lunedì 5 giugno hanno provocato qualche disguido in tre edifici pubblici a Cinisello Balsamo e il servizio di reperibilità comunale è intervenuto immediatamente nella serata per effettuare gli opportuni controlli.

Nella prima mattinata di martedì 6 giugno i tecnici comunali hanno effettuato i sopralluoghi per verificare le condizioni delle strutture.

In particolare è la sede del Centro Diurno Disabili di via Guardi a essere stata maggiormente colpita, tanto da rendere inagibili alcuni spazi. La pioggia è entrata dalla finestre. Durante la giornate si sono svolti i primi lavori di aspirazione dell'acqua e di pulizia, e si potranno a breve stabilire i tempi di ripristino.

Allagato anche l'ingresso della scuola dell'infanzia Sempione, sempre all'interno dello stesso complesso, ma l'acqua non è arrivata nelle aule e i bambini hanno potuto tranquillamente entrare.

Infine è entrata dell'acqua anche in un'aula del 2° piano della scuola Monte Ortigara, ma si tratta solo di un'infiltrazione che, anche in questo caso, non ha pregiudicato l'ingresso degli studenti.