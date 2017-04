Allarme bomba negli istituti scolastici di via Gorky, tutti gli studenti sono stati evacuati

Una telefonata anonima ha fatto scattare un allarme bomba nella mattinata di mercoledì 19 aprile nelle scuole del plesso del Parco Nord a Cinisello Balsamo.

L'evacuazione dei plessi scolastici di via Gorky è scattata intorno alle 9 del mattino, con gli studenti degli istituti Montale, Cartesio e Casiraghi che hanno provveduto, assieme agli insegnanti e al personale scolastico, ad abbandonare con ordine e seguendo i procedurali, a evacuare le classi e gli edifici del complesso per ritrovarsi nei cortili in sicurezza (alcuni sono anche tornati a casa).

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine (polizia locale, carabinieri e polizia di stato) assieme agli artificeri e alle unità cinofile.

Resta da chiarire se l'allarme bomba sia la classica "bufala", magari orchestrata da qualche studente come scherzo telefonico per evitare un'interrogazione o verifica (o semplicemente il rientro a scuola dopo il ponte di Pasqua), oppure se ci sia qualche fondo di verità.