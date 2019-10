Bomba d'acqua su Cinisello, traffico in tilt, lunghe code di auto e sottopassi allagati

Nord Milano e CiniselloBalsamo nel caos a causa della forte alluvione che sta investendo la città da stanotte.

La situazione di caos viario verificatasi in città è stata causata dalle forti piogge nella mattinata di lunedì 21 ottobre che hanno determinato l’allagamento del sottovia Strada Provinciale numero 5 di via Stalingrado e l’intasamento del viale Fulvio Testi dovuto sicuramente a problemi di viabilità che si sono verificati anche a Milano (la bomba d'acqua anche lì ha fatto danni).

Pertanto tutte le direttrici principali che portano verso Sesto San Giovanni e Milano, compreso il passaggio da Bresso, sono ancora congestionate.

Il sottovia non è ancora agibile poiché Città Metropolitana, che ha la gestione del ponte su cui transita il viale Fulvio Testi, seppur avvisata non è intervenuta per rimuovere l’acqua.

Per risolvere la criticità la polizia locale ha allertato la Protezione Civile che sta intervenendo con propri mezzi.

Il sindaco Giacomo Ghilardi sta naturalmente monitorando la situazion e spiega: «La Protezione Civile e la polizia locale da stamattina sono operativi per risolvere i grossi problemi di viabilità causati dalle forti piogge».

Poi prosegue: «In questo momento si sta operando per il ripristino della circolazione del sottopasso di via Stalingrado. Un forte ringraziamento a tutte gli agenti che da stamani sotto la incessante pioggia stanno operando».