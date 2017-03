Armi alla polizia locale, Amariti (Sel): «Errore seguire le soluzioni di facciata della destra»

Nella votazione che ha portato all'armamento della polizia locale di Cinisello Balsamo ci sono state, al netto dei votanti, due "mosche bianche". Da una parte il MoVimento 5 Stelle non si è espresso, dall'altra Sel ha votato no.

Proprio il consigliere comunale Alberto Amariti a caldo: «Solo il sottoscritto ha votato contro la delibera (l'astensione del M5s evidenzia come sempre che sui temi più controversi non esiste una loro posizione politica)».

Amariti spiega la scelta: «Il voto ostinato e contrario non è frutto di una posizione ideologica, ma della coerenza tra il programma politico che abbiamo espresso e la nostra azione amministrativa. Vediamo come in Italia le scelte amministrative relative al tema della sicurezza siano sempre più oggetto di una strumentalizzazione a fini di propaganda politica da parte delle forze della destra reazionaria ed estrema, la quale è in grado di proporre solo soluzioni repressive e offensive il cui unico risultato è quello di alimentare i conflitti e le tensioni sociali».

Il consigliere comunale contestualizza: «Pensare, infatti, che con l’armamento della polizia locale si ottenga maggior sicurezza è da tempo, alla luce dei fatti, una scelta sbagliata. Si confondono persino i ruoli: al vigile urbano non è demandata la sicurezza pubblica, che spetta ad altre forze dell’ordine. Credo fermamente che i cittadini abbiano il diritto di sentirsi sicuri nelle proprie case, strade, scuole e parchi, ma la soluzione non sta nell'aumento del numero di armi da fuoco in circolazione in città».

Poi getta le basi per il futuro: «Nuove povertà, disoccupazione, esclusione sociale, emarginazione, scuole sempre più distanti dai bisogni dei ragazzi, servizi e welfare comunale sono i veri temi. Occorre impegnarsi sempre più a fondo nel prevenire le situazioni problematiche dalle quali il tema della sicurezza trae origine, piuttosto che seguire la destra in soluzioni di facciata per diminuire la percezione di insicurezza senza considerare la radice del problema».