Il consorzio de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" torna a Cinisello Balsamo il 4 febbraio

Domenica 4 febbraio ritorna a Cinisello Balsamo l’eccellenza dell’unico vero e originale mercato di qualità de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi".

In uno speciale evento che ovunque attrae migliaia di visitatori, tutto il meglio del "Made in Italy" artigianale.

Le notissime "boutiques a cielo aperto" si terranno in piazza Gramsci con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

L’anno scorso, l’ormai mitico Consorzio ha organizzato 80 tappe di questo spettacolo in giro per l’Italia, con un pubblico stimato a evento mediamente oltre le 20.000 persone e con importanti ricadute di indotto turistico e commerciale per le città che ospitano.

Il Consorzio, nato nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico e famoso mercato di Forte dei Marmi, offre il meglio della tradizione toscana e italiana dell'artigianato di qualità: abbigliamento, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cachemire, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e raffinata arte fiorentina.

Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati dello show itinerante de "Gli Ambulanti di Forte di Marmi", è possibile consultare l’unico sito web ufficiale, dal quale si accede anche alla pagina Facebook ed alla App del Consorzio.