Europee, Ghilardi: «Risultato stratosferico», Zonca: «E' un centrodestra che si è rafforzato»

Le elezioni Europee vedono il trionfo in Italia, così come a Cinisello Balsamo, da parte della Lega e il primo cittadino Giacomo Ghilardi esulta per un risultato che lui stesso definisce «stratosferico». L'assessore Zonca aggiunge: «Centrosinistra indebolito»