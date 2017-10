Incendio nell'azienda di rifiuti Carluccio, esclusa la presenza di sostanze tossiche

Polizia locale e tecnici comunali continuano il presidio e l'attività di monitoraggio sul luogo dell'incendio scoppiato nella mattinata del 2 ottobre, nel capannone della ditta Carluccio al civico 10 di via Palazzi a Cinisello Balsamo.

L’azienda si occupa di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi. Dalle analisi effettuate dai tecnici dell'Arpa (Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente) e dai vigili del fuoco non è stata rilevata presenza di sostanze tossiche.

Considerata la tipologia dei materiali coinvolti (legna, plastica, rifiuti ingombranti, materassi, lattice), Arpa ha installato un campionatore ad alto volume per la determinazione dei microinquinanti.

Il primo campione verrà prelevato al più tardi nella giornata di domani. Al momento non sono più presenti fiamme libere, ma le operazioni di spegnimento e lo smaltimento dei cumuli dei rifiuti proseguiranno probabilmente per tutta la giornata.

I vigili del fuoco riferiscono che le aree limitrofe all'insediamento sono comunque fruibili. A supporto delle operazioni è interenuta anche l'associazione volontari della Protezione Civile di Cinisello Balsamo, in particolar modo per i blocchi stradali.

E' stato consigliato ai residenti della zona, avvertiti tramite messaggio WhatsApp e i social del Comune, di tenere le finestre chiuse per tutta la durata delle operazioni in via precauzionale.