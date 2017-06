Trezzi: "Centrosinistra male nei ballottaggi, il mio impegno sarà ancora più intenso"

Dopo qualche giorno dai risultati elettorali dei ballottaggi nel Nord Milano, che hanno visto sconfitti i primi cittadini di centrosinistra, il sindaco di Cinisello Balsamo fa la propria analisi politica.

Così inizia la riflessione di Siria Trezzi: "Mi sono presa del tempo per riflettere sul risultato delle amministrative di domenica: un risultato pesante, che ha visto il centrosinistra perdere diverse città importanti su tutto il territorio nazionale".

Il pensiero va a Sesto San Giovanni e a Monza: "In quest’ottica il mio pensiero e il mio abbraccio vanno a Roberto Scanagatti e Monica Chittò, che hanno messo grandissima passione e coraggio in questa campagna, senza vedere coronato il loro sforzo".

Poi l'analisi si sposta sui vincitori: "Hanno avuto la meglio proposte alternative, spesso con caratteri populisti e urlati, che dubito riusciranno a rispondere alle facili promesse fatte in campagna elettorale, ma che ci impongono una riflessione urgente e profonda sulla capacità di tutti noi di ascoltare i territori, di fornire risposte adeguate ed efficaci al malessere che è presente nella società, che non sempre è dovuto a fattori locali, ma di cui noi amministratori siamo i primi destinatari ed ascoltatori".

Il finale è su Cinisello Balsamo, città in cui ci saranno le elezioni amministrative nel 2018: "Anche per questo il mio e il nostro impegno quotidiano sarà ancora più intenso e determinato, consapevole tuttavia che la tecnica dell’insulto, della denigrazione e dell’arroganza non sarà mai il mio stile".