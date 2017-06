Catania: "Sesto sconfitta, addio porti sicuri, evitiamo lo stesso destino per Cinisello"

Arrivano le prime reazioni politiche da Cinisello Balsamo dopo la sconfitta elettorale del centrosinistra nella limitrofa roccaforte Sesto San Giovanni. E il pensiero vola rapido al 2018, anno delle prossime elezioni cittadine con il centrodestra che appare già unito e compatto per cercare di replicare l'impresa politica sestese.

L'assessore alla cultura Andrea Catania fa una analisi lucida: "Interpretare i risultati elettorali non in senso critic,o ma per cercare un capro espiatorio è una pratica tanto diffusa quanto insopportabile. Questo voto a mio avviso è molto complesso da interpretare. Senza voler fare una analisi del voto completa, colgo alcuni segnali che mi riservo di approfondire".

Da una parte l'assessore osserva che "è evidente una dinamica nazionale che penalizza il centrosinistra, soprattutto in termini di astensionismo", dall'altra invece annota che "conta sempre di più la forza dei candidati locali e la capacità del Partito Democratico di fare rete sul territorio".

Poi il pensiero spazia da Sesto San Giovanni a Cinisello Balsamo: "Non esistono più da tempo "porti sicuri" dove si vince sempre" e "fermo restando che il Pd non è autosufficiente e le alleanze vanno fatte, la questione di "coalizione spostata a sinistra" contro "aprire al centro" è fuorviante e non dirimente".

La chiusura è tutta locale: "Infine, un pensiero alla vicina Sesto San Giovanni, la mia seconda casa: non ti meritavi questo risultato, ma lavoreremo per vincere di nuovo tra cinque anni e, soprattutto, per evitare a Cinisello Balsamo lo stesso destino. Concretezza, umiltà e unità sono le tre parole che mi porto a casa".