Zonca (Cittadini Insieme): «Ora la città volta pagina, era dal marzo del 1992 che attendevo»

Grande gioia per il centrodestra che ha battuto il centrosinistra estromettondolo dal governo di Cinisello Balsamo e tra le anime della coalizione a guida Giacomo Ghilardi (che diventa così il più giovane sindaco di sempre della città con i suoi 33 anni) c'è la lista civica "Cittadini Insieme".

La lista civica cinisellese, i cui rappresentanti più conosciuti sono sicuramente Enrico Zonca (ex candidato a sindaco nel 2013 ed ex consigliere comunale) e Francesco Scaffidi (ex consigliere comunale e ben 331 preferenze al primo turno di questa tornata amministrativa), ha raccolto il 2,45% dei consensi e ora governerà in coalizione a sostegno di Ghilardi.

Per "Cittadini Insieme" non ci sarà posto in consiglio comunale non avendo raggiunto voti sufficienti per guadagnare un seggio, ma ci potrebbe essere un assessorato pronto come "premio di coalizione" e magari proprio nella figura di Enrico Zonca che potrebbe esserne il beneficiario.

Così Zonca: «Un commosso "grazie" a tutti i cinisellesi che hanno premiato i nostri sforzi e hanno scelto Giacomo Ghilardi sindaco di Cinisello Balsamo, con un consenso addirittura superiore alle aspettative del primo turno. Ora la città volta pagina. Grazie! Non vi deluderemo».

Poi aggiunge interpellato da il Giorno: «Era dal marzo del 1992 che attendevo questo risultato. Quella volta ero in consiglio comunale e mandammo all'opposizione la sinistra, anche se per soli due anni».