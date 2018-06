Trezzi: «C'è chi mastica amaro perché ci davano per finiti, il distacco è recuperabile»

Il sindaco uscente Siria Trezzi, che si è ricandidato nella coalizione di centrosinistra per tentare di governare la città per altri cinque anni, si ritrova a inseguire lo sfidante Giacomo Ghilardi (centrodestra) in un ballottaggio tutto in salita (sono circa 5 i punti percentuali da recuperare nell'elettorato) che si terrà domenica 24 giugno.

La prima cittadina sa che l'impresa non è facile, ma la partita è tutta da giocare visto che sono tanti i possibili voti recuperabili. A partire da quelli (pochi) che sono finiti al suo avversario "interno" Luigi Marsiglia, continuando tra l'elettorato misto del MoVimento 5 Stelle e provando a pescare/convincere parte del 50% dei cittadini cinisellesi che non sono andati a votare al primo turno.

Così Trezzi, poche ore dopo lo spoglio, in un video rivolto alla cittadinanza, in cui si mostra più battagliera che mai: «Volevo ringraziarvi per avermi sostenuto, per essermi stati vicini e per avermi dato il vostro voto. Ci avevano dato per finiti dopo le elezioni di marzo e invece no, stanno anche un po' masticando amaro».

Prosegue il sindaco: «Abbiamo un leggero distacco che il 24 di giugno sicuramente recupereremo. Conto su di voi, so che questa città non è la città della paura, so che anche voi pensate che questa non è la città del degrado. So che anche voi pensate che Cinisello possa avere un futuro costruito assieme, insieme a tanti progetti che abbiamo fatto e insieme all'idea che Cinisello sia davvero una bella storia assieme».

Poi chiude: «Grazie di cuore! Cinisello Balsamo è una città in cammino. Abbiamo fatto il primo passo. Ora insieme per vincere al ballottaggio».

Tra i campioni di preferenze nella sua coalizione ci sono gli ex assessori Luca Ghezzi (che riveste anche il ruolo di vice sindaco) che ha totalizzato ben 436 voti, e Andrea Catania con 430. Proprio quest'ultimo ringrazia i propri sostenitori: «I porta porta, i volantinaggi ai mercati, gli incontri per strada, gli eventi e i tanti caffè. Grazie a tutti coloro che mi hanno permesso di risultare il secondo candidato più votato nel centrosinistra, praticamente raddoppiando i voti del 2013! Il merito è vostro!».

Poi chiude pensando alla prossima sfida: «Ora tutti pancia a terra per il ballottaggio del 24 giugno: saremo chiamati tutti a una grande mobilitazione per confermare Siria Trezzi sindaco! La partita è più aperta che mai».

