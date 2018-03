Zonca: «Con questi numeri, alle Comunali ci sarà un ballottaggio tra centrodestra e M5S»

La lista civica "Cittadini Insieme" di Cinisello Balsamo accoglie i risultati del voto nazionale e fa un'analisi propria dei risvolti locali con un pronostico tutto personale su quanto potrebbe accadere tra qualche mese.

A parlare è il consigliere comunale Enrico Zonca: «I numeri usciti dalle urne a Cinisello Balsamo sono da un lato sorprendenti e dall'altro sono in linea con quanto è successo a livello nazionale. Il MoVimento 5 Stelle si conferma il primo partito sia alla Camera che al Senato. La Lega passa dal 4 al 20% prendendo voti sia dal PD, sia dall'ex PDL ora Forza Italia. Le altre liste hanno risultati marginali, fatta eccezione per LeU che conferma sostanzialmente i voti di SEL».

Prosegue Zonca: «Con questi numeri, alle elezioni comunali e con le attuali alleanze, ci sarebbe un ballottaggio centrodestra-MoVimento 5 Stelle».

Zonca poi attacca: «Probabilmente anche per Cinisello Balsamo è venuto il momento di cambiare. La gente è stufa di sentire parlare di "retorica antifascista" invece che di soluzioni per la casa, il lavoro, i trasporti, la sicurezza, il decoro urbano, le tasse locali».

E continua: «Questa giunta si è distinta ad esempio per l'aumento dell'addizionale Irpef, per l'introduzione del canone non ricognitorio, per l'introduzione della tassa di soggiorno, per un aumento esagerato delle rette nidi, per poi gonfiare il petto coi fondi regionali sempre per gli asili».

Chiuder il leader della lista civica: «Poca lungimiranza, e poche idee per il futuro, molta conservazione del potere e degli interessi di pochi a discapito di tutti gli altri. Per questo i cinisellesi tra qualche mese confermeranno il loro giudizio. I cinisellesi sono stanchi. Non si faranno più comprare dagli slogan».