Elezioni comunali, ecco vincitori e vinti, chi entra e chi esce dal parlamentino locale

Dalle urne non è uscito, per ora, il vincitore che formerà il nuovo governo della città di Cinisello Balsamo. Tutto è rimandato al ballottaggio che si terrà domenica 24 giugno e a sfidarsi saranno Giacomo Ghilardi (che dopo il primo turno parte in vantaggio grazie al suo 45,94%) e Siria Trezzi (che insegue al 41,04%).

Un dato però, nell'universo dei numeri che sono usciti dalle urne, è certo: meno di un cittadino su due non è andato alle urne per decidere chi deve amministrare Cinisello Balsamo. Per la città del Nord Milano è un'ulteriore conferma delle disaffezione che i propri cittadini hanno per la cosa pubblica. Solo il 49,06% si è recato a votare nella giornata di domenica 10 giugno.

Al di là poi di chi vincerà le elezioni al ballottaggio, già ci sono dei vincitori certi e degli sconfitti. Alcune liste che si sono candidate non troveranno posto tra i banchi del consiglio comunale.

La triade di liste civiche che ha candidato Luigi Marsiglia (fuoriuscito dal Pd assieme a un folto gruppo scissionista) raccoglie pochissimo, con nessuna delle tre liste che raggiunge il 3% necessario per sedersi in consiglio comunale: Alternativa Civica prende l'1,69%, Aria Pulita lo 0,48% e #LaSvolta Civica lo 0,46%.

Un altro sconfitto delle urne è sicuramente il MoVimento 5 Stelle che ne esce ridimensionato dopo l'exploit delle scorse elezioni nazionali: col 10,33% entra sì nel consiglio comunale con una buona pattuglia di consiglieri, ma ci si aspettava di più. Ora però può essere l'ago della bilancio per ballottagio di domenica 24 giugno.

All'interno delle coalizioni che si sfideranno al ballottaggio c'è ride e c'è chi si lecca le ferite. Per il centrodestra il voto ha portato "dolori" a "NOI con L'ITALIA" (2,99%), Fratelli d'Italia (1,62%) e Cittadini Insieme (2,45%) che restano fuori dal parlamentino cittadino. E Forza Italia (6,83%) cede il passo alla lista civica "La Tua Città" (7,87%).

Per il centrosinistra il Pd è il partito più votato (29,12% davanti a una Lega rampante che sale al 24,24%), ottimo risultato per la lista civica del sindaco Trezzi "Cinisello Balsamo Civica" (8,48%) mentre i partiti di sinistra racchiusi nella lista "La Città giusta" riescono per un soffio a superare la soglia del 3% (3,29%).

Il candidato consigliere di gran lunga più votato è risultato essere Giuseppe Berlino della lista civica "La Tua Città" con 577 preferenze. Sul podio ci sono gli ex assessori del Partito Democratico Luca Ghezzi (436) e Andrea Catania (430).