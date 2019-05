Elezioni Europee, Ruffa (PD): «Lega in forte crescita, ma il PD ha recuperato credibilità»

Le elezioni Europee, a Cinisello Balsamo così come in tutta Italia, hanno visto il trionfo della Lega e il posizionamento al secondo posto del Partito Democratico che da una parte ha superato il MoVimento 5 Stelle, ma dall'altra resta ancora molto lontano dalla Lega.

Il segretario del PD locale Ivano Ruffa parte coi ringraziamenti di rito: «Innanzitutto vorrei ringraziare tutti gli elettori di Cinisello Balsamo che nella giornata di ieri si sono recati alle urne per l'esercizio del voto democratico. Un bell'esempio di partecipazione in crescita rispetto alle ultime elezioni scorse».

E prosegue: «Insieme a loro ringrazio i dipendenti comunali e le forze dell'ordine che hanno garantito le operazioni di voto e tutte le persone, gli attivisti e i militanti che hanno dato una mano al partito nella gestione dell'impegnativa giornata nei diversi ruoli organizzativi e di rappresentanti di lista».

Poi parla della situazione cinisellese: «Le elezioni europee di domenica 26 maggio ci forniscono dati importanti che analizzeremo con cura. A Cinisello Balsamo, nonostante una Lega in forte crescita spinta da Salvini, il Partito Democratico tiene e recupera consensi e credibilità nell’elettorato a poco più di un anno dalle politiche: a Cinisello Balsamo il PD è quasi al 29% con 8455 voti di lista, in crescita rispetto ai 7356 dell’ultima chiamata alle urne».

Siamo determinati e vogliamo confrontarci con i cittadini per poter mettere in campo proposte di valore, in grado di rispondere sempre più ai bisogni delle persone.

Sul fronte Europeo, nonostante il buon andamento della Lega, le forze sovraniste elette al Parlamento crescono ma non sfondano anche grazie alla buona affermazione di liste di centrosinistra ed ecologiste.

Si tratta però di un trend da non sottovalutare e che richiede, da parte del nostro Partito e di tutte le forze europeiste, una maggiore capacità di ascolto e l'avvio di nuove modalità di dialogo con i cittadini europei, basato su politiche sociali di maggiore impatto e su una comunicazione più vicina alla vita delle persone.

Nella nostra circoscrizione risultano tra gli eletti Giuliano Pisapia, Irene Tinagli, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia e Brando Benifei. A loro vanno i nostri migliori Auguri di buon lavoro! Ivano Ruffa Segretario Partito Democratico Cinisello Balsamo