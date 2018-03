Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile, 4

Ghilardi: «Grazie ai 7.639 cittadini che hanno votato Lega, ora la squadra per le Comunali»

Così Ghilardi: «Vorrei ringraziare personalmente i 7.639 concittadini che hanno scelto la Lega in questa tornata elettorale contribuendo allo straordinario risultato politico con il 21,50 % dei consensi in città. La nostra gente ha optato per Salvini e per il suo progetto politico»