Il Movimento 5 Stelle diventa la prima forza politica di Cinisello e ora punta alle comunali

Tra i vincitori indiscussi delle elezioni politiche c'è sicuramente il MoVimento 5 Stelle che anche a Cinisello Balsamo fa il pieno di voto, andando oltre il 28% dei voti alle elezioni per la Camera e Senato (28,73% e 28,06%) e il 25% alle regionali. Con questi numeri i pentastellati si affermano come prima forza politica in città.

Il consigliere comunale Giancarlo Dalla Costa spiega così questi numeri sbalorditivi: «La continua presenza sul territorio e l’assiduo lavoro degli attivisti ha contribuito a ottenere un risultato forte e inequivocabile per superare la vecchia politica sorda ad ascoltare le istanze sociali e le grida di dolore e i bisogni dei cittadini, del territorio e dell’ambiente (sempre più inquinato)».

Il MoVimento 5 Stelle di Cinisello Balsamo però festeggia un’altra affermazione: l'ex consigliere comunale Alessandra Riccardi è stata eletta senatrice.

Già candidata a sindaco di Cinisello Balsamo nelle scorse amministrative e poi portavoce in consiglio comunale per il M5S, «ora andrà a Roma per far valere le istanze dei cittadini e realizzare il programma dei 20 punti per la qualità della vita degli italiani».

Prosegue Dalla Costa: «Conoscendola, siamo certi che ci rappresenterà con forza e dedizione come ha fatto da portavoce in consiglio comunale».

Per il Movimento 5 Stelle locale ora inizia una nuova sfida, quella di scalare il governo di Cinisello Balsamo alle prossime elezioni amministrative di maggio 2018: «Come sempre lo farà con i cittadini attivi, con i gazebo, con riunioni tematiche, per costruire insieme il programma amministrativo che riporti protagonisti i cittadini nella partecipazione, trasparenza, condivisione delle scelte, che recuperi la qualità della vita, dell’ambiente, del territorio».

Dalla Costa sa che la missione è dura: «Un lavoro arduo in una città con più criticità nei servizi alla persona, con un inquinamento atmosferico e acustico elevato, con un consumo del suolo del 75%, con progetti edilizi che porteranno altri 8.000 abitanti oltre ai 75.000 che già siamo oggi, con la costruzione del più grande centro commerciale d’Europa sul nostro territorio, con una mobilità veicolare che va dalla congestione al collasso».

Chiude il consigliere comunale: «Possiamo farcela, perché forti delle nostre idee innovative e capacità di analisi dei problemi. Non avendo amici e protettorati da difendere, abbiamo le mani libere per dare a Cinisello Balsamo il meglio che si può, che si deve».