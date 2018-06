Ballottaggio a Cinisello, tutti i dati ufficiali che decretano Giacomo Ghilardi sindaco

Il ballottaggio che si è tenuto a Cinisello Balsamo per scegliere il nuovo sindaco ha premiato nettamente il candidato di centrodestra Giacomo Ghilardi ai danni della prima cittadina uscente Siria Trezzi.

Giacomo Ghilardi ha totalizzato il 56,25% dei voti (13.849 per l'esattezza) mentre non è riuscita a Trezzi la difficile rimonta: le sue preferenze si sono fermate al 43,75% (10.414 voti, rispetto a un primo turno in cui aveva totalizzato il 41%).

Una differenza netta di 3.435 voti (tredici punti percentuali di differenza) che danno piena legittimità al governo del centrodestra targato Ghilardi. E per il giovane neo sindaco ci sono stati ben 1.400 voti in più rispetto al primo turno (arrivati magari da elettori M5S e dalla coalizione delle liste civiche? Oppure da chi in precedenza non si era recato alle urne?).

L'affluenza, rispetto al primo turno, è calata: dal 49% al 44,8%. Bisogna anche ricordare che il ballottaggio tra Siria Trezzi ed Enrizo Zonca nel 2013 aveva avuto percentuali di affluenza ancora più basse: 35,6%.

I cittadini che sono andati a votare al ballottaggio sono 24.583, le schede nulle sono state 231, quelle bianche 74.

Come riporta il Corriere della Sera le prime parole del neo sindaco Giacomo Ghilarsi sono state "stoppate" dalla telefonata del ministro dell'interno Matteo Salvini (che più volte si è speso in prima persona arrivando a Cinisello Balsamo per sostenere il candidato sindaco): «Grazie, Matteo, grazie…eccezionale il risultato».

Poi a caldo ha aggiunto: «È una vittoria di Salvini perché è stato un traino fondamentale, ha dettato un modo di fare e di stare vicino alla gente che ci ha contagiato. Eccezionale anche il lavoro della coalizione. Adesso mi auguro che la prossima città a cadere sia Milano».