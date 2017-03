Nord Milano Ambiente cerca lavoratori, si selezionano 8 nuovi operatori ecologici

Nord Milano Ambiente, società in house che gestisce il servizio di igiene urbana a Cinisello Balsamo, cerca 8 nuovi operatori ecologici.

Già nel 2015 erano state assunte 7 nuove figure. Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti nel bando.

In particolare è necessario essere cittadini europei, in possesso del diploma della scuola dell'obbligo e della patente C o superiore, oltre che dotati di idoneità fisica all'impiego.

Il testo del bando è pubblicato sul sito www.nordmilanoambiente.eu.

La selezione riguarda 8 figure di operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti e allo spazzamento manuale delle strade.

Il contratto di assunzione è a tempo determinato della durata di 12 mesi e un orario di 38 ore settimanali.

La domanda dovrà essere indirizzata all'ufficio del personale di Nord Milano Ambiente spa, via Modigliani 3/5, Cinisello Balsamo, entro le ore 12 del 14 aprile 2017.

I candidati saranno poi sottoposti a una prova pratica oggetto di punteggio di valutazione, consistente nell'utilizzo dell'autocarro scarrabile, che andrà a influire sulla graduatoria finale.

Le graduatorie verranno infine pubblicate sul sito www.nordmilanoambiente.eu.