Carte d'identità elettroniche difettose, il Ministero ha scritto ad alcuni cinisellesi

In questi giorni è stata recapitata a 860 residenti di Cinisello Balsamo una lettera, da parte del Ministero dell’Interno e del Poligrafico e Zecca dello Stato, che comunica una anomalia sulla carta di identità elettronica.

Queste carte presentano un difetto nel chip che riporta una data di emissione diversa da quella correttamente stampata sul fronte del documento.

L’anomalia potrebbe comportare problemi per chi dovrà utilizzare la carta d’identità per viaggi all’estero anche se i competenti uffici di frontiera sono stati avvisati.

Gli uffici anagrafici sono pronti a sostituire gratuitamente la carta di identità, ma si chiede ai cittadini, che non si recheranno all’estero nei mesi estivi, di richiederne la sostituzione da ottobre per evitare inutili code.

Come precisato nella lettera il difetto, attribuibile a un errore del sistema informatico gestito dal Poligrafico e Zecca dello Stato e non dal Comune, è di lieve entità e irrilevante per la validità e l’utilizzo della CIE.

Chi nei prossimi giorni si recherà all’estero e vorrà richiedere la sostituzione della CIE potrà recarsi allo Sportello Polifunzionale negli orari di apertura, portando con sé una foto tessera.

Se si vuole verificare che la propria carta di identità abbia tutti i dati corretti si può consultare il sito del Ministero dell’interno.