In Comune apre uno sportello legale gratuito per ascoltare e aiutare le famiglie e i cittadini

Cinisello Balsamo aggiunge una risorsa per le famiglie e i cittadini che hanno la necessità di orientarsi in ambito legale. Va in questa direzione l'accordo di collaborazione tra il Comune, l'ordine degli avvocati di Monza e l'ordine degli avvocati di Milano finalizzato all'apertura dello “Sportello legale del cittadino e delle famiglie”.

L'assessore alla centralità della persona, con delega alla famiglia, Riccardo Visentin ha così commentato: «Sempre più spesso assistiamo al manifestarsi di conflitti familiari dolorosi, che hanno risvolti impegnativi per le famiglie. Lo sportello nasce quindi per fornire uno spazio nel quale le famiglie siano ascoltate e aiutate a orientarsi e a individuare percorsi che assicurino la piena tutela dei soggetti più deboli presenti nel nucleo familiare».

Lo sportello, che è stato inaugurato il 4 febbraio in vicolo del Gallo 10, è aperto un martedì al mese dalle 14.30 alle 16.30 e svolge un lavoro di orientamento legale per quanto concerne il diritto civile e penale delle persone, dei minori e della famiglia.

In concreto si potranno richiedere indicazioni sui tempi e i costi a cui si andrà incontro, indicazione sugli adempimenti per avviare una causa, indicazioni sulla difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato, esame del caso e orientamento sul percorso legale da intraprendere.

Inoltre i cittadini si potranno rivolgere allo sportello per ricevere informazioni di orientamento sulle prestazioni professionali e sul funzionamento della giustizia.

L'accordo di collaborazione prevede, accanto all'apertura dello sportello, anche la realizzazione di incontri di informazione e formazione rivolti ai cittadini, agli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sui temi inerenti la giustizia.

Il servizio, in una prima fase e in via sperimentale, è aperto al pubblico una volta al mese, con possibilità di implementare le giornate dedicate ai cittadini.

Lo sportello legale del cittadino e delle famiglie è gestito dai due ordini degli avvocati di Monza e Milano a titolo volontario e gratuito.

Accanto all'attività di “sportello”, l'accordo sottoscritto tra il Comune di Cinisello Balsamo e gli ordini degli avvocati di Monza e di Milano prevede la realizzazione di azioni di formazione e informazione rivolte agli operatori dei servizi pubblici, del privato sociale e terzo settore oltre alla promozione del servizio sul territorio.

Per rivolgersi allo sportello occorre telefonare al numero 0266023 284 o scrivere alla mail sportellolegalefamiglia@comune.cinisello-balsamo.mi.it.