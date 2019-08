Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Abramo Lincoln

Approvata la delibera di cofinanziamento per la M5, 13 milioni di euro li metterà il Comune

La giunta comunale ha approvato la delibera di cofinanziamento per il prolungamento della M5 da Milano-Bignami a Monza, che attraversa per 4 fermate Cinisello. Ghilardi e la giunta: «Opportunità di rilancio per la città dopo anni di gestione miope»