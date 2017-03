Il consiglio comunale ha approvato il "bilancio previsionale per il triennio 2017-2019"

Con la seduta consigliare del 23 marzo l’assemblea comunale ha approvato la "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Previsione" e il "Bilancio previsionale 2017 e pluriennale 2017-2019".

Così il sindaco di Cinisello Balsamo Siria Trezzi: "Questo bilancio riesce a contenere la spesa corrente e contemporaneamente a garantire la continuità e la qualità dei servizi".

Prosegue il sindaco: "E’ stato approvato anche un ordine del giorno presentato dalla lista civica La tua Città, emendato e condiviso da tutte le forze politiche, che chiedeva l’adeguamento delle somme a disposizione per gli interventi sul territorio messi in campo da Croce Rossa Italiana e Protezione Civile".

Le spese per le missioni 2017 saranno così suddivise: 14,4 milioni per le politiche sociali, 6,6 milioni per le politiche educative, 12,8 per ambiente e igiene urbana, 6 per mobilità e ambiente e 3,8 milioni per la sicurezza.

Il consiglio ha confermato l’addizionale comunale al 7,5 per mille con esenzione dal pagamento per i redditi fino a 15.000 euro (oltre 19.000 cittadini).

Anche l’Imu non è stata modificata e le tariffe dei servizi a domanda individuale non sono aumentati.

“E’ stata riconfermata come priorità la lotta all'elusione e all'evasione fiscale – ha aggiunto Luca Ghezzi, vice sindaco e assessore alle finanze – con un recupero previsto nel triennio pari a 2,5 milioni di euro".

Prosegue il vice sindaco: "Approvato anche il piano investimenti per il triennio che prevede il completamento del piano della videosorveglianza, il nuovo impianto di illuminazione del centro sportivo Scirea, la realizzazione di nuove piste ciclabili e nuove rotatorie, l’estensione del wifi ad alcuni luoghi pubblici cittadini”.

Il 18 marzo è stato inaugurato il coworking in Villa Forno. Un investimento di 116.000 euro per realizzare spazi condivisi di creatività per le imprese e di sostegno alle start up innovative.

Data l’immediata esecutività del documento deliberato dal consiglio comunale potranno essere avviati gli iter progettuali per la manutenzione delle strade e la messa in sicurezza degli edifici comunali comprese le scuole per circa 4 milioni di euro.

Al via anche il completamento della digitalizzazione scolastica e la realizzazione delle nuove classi “senza zaino” e la nuova sezione dell’infanzia con Metodo Montessori.

Approvato anche il piano del commercio che prevede 1,5 milioni di euro nel triennio per finanziare azioni di sostegno alla rete dei negozi di vicinato esistenti e finalizzati all’apertura di nuovi punti vendita e di contrasto ai negozi sfitti.

Altri progetti riguarderanno l’apertura di Punti del FuoriPertini nei quartieri Crocetta e Sant'Eusebio e l’informatizzazione dell’anagrafe con l’integrazione delle banche dati comunali “stato civile”, “anagrafe”, “cimiteri” e il nuovo Centro Anziani di via da Vinci.