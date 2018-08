Area cani di Borgomisto, "Oasi degli Animali": «Vergogna, togliete i diritti ai cani e ai padroni»

La decisione dello smantellamento dell'area cani del rione Borgomisto tra le vie Respighi, Rossini e Sauro ha portato a una sequela di polemiche, sollevate in primis dagli esponenti del Partito Democratico (come partito e dall'ex assessore Ivano Ruffa) e ora successivamente anche dall'associazione del territorio "Oasi degli Animali Cinisello Balsamo".

Proprio un'attivista dell'associazione, la cittadina residente Angela Del Conte, spiega: «Leggo stamani che questa area cani è stata smantellata. Dove andranno i padroni onesti che pagano le tasse con i loro pelosetti?».

Prosegue Del Conte: «Noi come associazione "Oasi Degli Animali Cinisello Balsamo" ci siamo sempre scontrati con l'assessore Ivano Ruffa per le sistemazioni delle cosiddette aree cani. Vergogna, ma dove sono le altre associazione animaliste che dovrebbero tutelare i diritti dei cani?».

Del Conte è arrabbiatissima: «Queste cose mi fanno andare in bestia, chi ci rimette sono sempre i cani e non venite a dirmi che sono state fatte delle firme per disturbo della quiete pubblica, perché chi si ubriaca e orina dove gli capita va bene, lo spacciatore che in pieno giorno fa i suoi comodi va bene, ma per due lamentele togliete i diritti ai cani. Vergogna».