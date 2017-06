Da sabato 10 giugno riparte Arianteo, il cinema all'aperto nel parco di Villa Ghirlanda Silva

Il 10 giugno si riparte con Arianteo, il tradizionale appuntamento di cinema all'aperto realizzato nella splendida cornice del parco di Villa Ghirlanda Silva, in collaborazione con il settore cultura e sport del Comune di Cinisello Balsamo.

In programma, anche per quest'anno, un ricco palinsesto di film in alta definizione, tra prime visioni e pellicole dell'ultima stagione, per ripercorrere insieme un anno di buon cinema.

Primo appuntamento sabato 10 giugno per brindare insieme all'apertura della stagione con sangria e salumi, alle ore 21.15, e la proiezione del pluripremiato “La la land”, al costo speciale di 3,50 euro.

L'assessore alle politiche culturali Andrea Catania annuncia: «Novità di quest'anno la collaborazione tra Anteo e alcune realtà locali del territorio (ANPI, Marse, U Cannuni, Gayminout e Slowfood NordMilano) che ha consentito di inserire nel programma proiezioni a tema arricchite da eventi collaterali».

Sarà una lunga estate di cinema nel parco, che terrà compagnia ai cittadini fino al 6 settembre.

Tra le numerose proiezioni in programma, in prima visione, “Parigi può aspettare” e “Spider-man: homecoming”. Il mese di luglio vedrà, invece, la proiezione a ingresso gratuito del documentario “Pane & Partigiani” introdotto dal regista Marino Marini e accompagnato dall'assaggio dell'Amaro del Partigiano.

Sempre all'interno del parco, inoltre, sarà presente il servizio bar offerto da Chiosco 33 che propone, ogni sera dalle ore 18, happy hour con buffet al costo di 6 euro.