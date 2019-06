Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Martiri Palestinesi

Arrestato un pusher cinisellese, nella sua casa cocaina, cartucce per dardi e un taser

Da un normale controllo stradale i carabinieri hanno "pizzicato" uno spacciatore del rione Sant'Eusebio. L'uomo teneva in casa ben 34 grammi di cocaina, delle cartucce per dardi e un taser. E' finito in manette in attesa di processo