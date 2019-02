Cinisello, ragazzo arrestato dai carabinieri: in casa oltre sei chili di marijuana e 23mila euro

I militari negli ultimi giorni avevano notato la sua presenza, una "faccia nuova" che mai aveva frequentato quel quartiere. Così, incuriositi, hanno deciso di controllarlo. E alla fine hanno avuto ragione loro.

Un ragazzo di ventiquattro anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato giovedì pomeriggio a Cinisello Balsamo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A fermarlo, verso le 18.30, sono stati i carabinieri, che lo hanno bloccato per capire come mai negli ultimi giorni fosse sempre tra via Lincoln e via Terenghi.

È bastato perquisire il 24enne per capire: addosso i militari gli hanno trovato 225 grammi di marijuana e duemila euro in contanti. A casa sua, poi, i carabinieri hanno scoperto il resto del tesoro, sequestrando 23mila euro in contanti, 152 grammi di hashish e altri sei chili e mezzo di "erba".

Per il giovane pusher a quel punto si sono aperte le porte del carcere di Monza.

Foto - La droga sequestrata