E' un cinisellese l'autore di un furto in un supermercato di Milano commesso a febbraio

Un cittadino di 37 anni residente a Cinisello Balsamo, di origine libica, è stato arrestato nella sua abitazione di via Stalingrado dai carabinieri al termine di una lunga indagine scattata dopo un furto commesso a Milano nel febbraio scorso.

L'uomo, secondo gli inquirenti, sarebbe stato l'autore di un furto irrisolto in un supermercato di Milano e per questo i militari, che hanno seguito le sue tracce fino a Cinisello Balsamo, hanno fatto scattare l'arresto ed è stato condotto in carcere.

Per il libico la magistratura ha poi ordinato gli arresti domiciliari nella sua abitazione cinisellese con obbligo di firma.