Rissa "da bar" in piazza Costa, manette per tre giovani arrestati dalle forze dell'ordine

Tre giovani uomini sono finiti con le manette ai polsi dopo che, nel pieno pomeriggio di sabato 14 luglio, hanno scatenato una furibonda rissa in piazza Costa a Cinisello Balsamo.

A raccontare la vicenda è stato il quotidiano online NordMilano24 che racconta come i tre giovani si siano picchiati in maniera violenta dopo un'accesa discussione in un bar della piazza.

La rissa si è consumata in strada mentre la discussione, nata per motivi futili, sarebbe iniziata all'interno del bar.

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno immediatamente sedato la rissa, bloccando i tre giovani che nel frattempo se "le stavano dando di santa ragione".

Per loro sono scattate le manette e si dovranno difendere dall'accusa di rissa.