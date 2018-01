Latitante da due mesi con una pistola, arrestato prima di festeggiare il capodanno

Pensava di averla fatta franca ed era pronto a festeggiare il capodanno con la moglie, ma è stato sorpreso dai carabinieri di Cassano d'Adda e Gorgonzola a Cinisello Balsamo e ha passato la notte di San Silvestro nel carcere di Monza.

Questa è la storia di un uomo di 39 anni, residente a Sesto San Giovanni, che era evaso un paio di mesi fa dagli arresti domiciliari in cui si trovava in un'abitazione di Cambiago in cui viveva con la moglie e in cui teneva il suo domicilio.

L'uomo era in attesa di condanna definitiva per reati attinenti agli stupefacenti, ma per evitare la pena di 3 anni e un mese di carcere, due mesi fa è evaso facendo perdere le sue tracce, rimanendo in latitanza e in possesso di una pistola Walther P38 con otto proiettili.

I carabinieri si sono messi sulle sue tracce e l'hanno rintracciato in un alloggio a Cinisello Balsamo: a poche ore dalla mezzanotte di capodanno, i militari hanno fermato l'auto su cui stava viaggiando assieme alla moglie per festeggiare il 2018 e l'hanno scortato al carcere di Monza.