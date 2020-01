Due spacciatori di cocaina e marijuana arrestati nel "fortino della droga" di Cinisello

Il rione Sant'Eusebio a Cinisello Balsamo è sempre terra fertile di attività di spaccio e le forze dell'ordine tengono accesi i fari per cercare di "stanare" gli spacciatori che si annidano nel cosiddetto "quartiere della droga".

Stavolta le due operazioni, condotte dai carabinieri di Sesto San Giovanni e da quelli di Cinisello Balsamo, hanno colto sul fatto due spacciatori italiani mentre stavano per piazzare sul mercato locale dosi di cocaina e di marijuana.

Uno dei due pusher è stato sorpreso proprio nell'atto di vendita assieme a un compratore ed è stato arrestato dai carabinieri di Sesto dopo una perquisizione che ha portato alla luce tre dosi confezionate di cocaina e circa 200 euro in contanti (probabile provento dell'attività illecita).

Nel secondo caso invece i carabinieri di Cinisello durante un'attività di controllo del territorio hanno perquisito un italiano trovato in possesso di circa 2.000 euro in contanti e svariati pacchetti di "erba" pronti per essere venduti nel quartiere.