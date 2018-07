Arrestati 4 ladri cinisellesi in vacanza a Misano per rubare moto alla "Ducati World Week"

Durante il week-end appena passato si è svolto la tradizionale "Ducati World Week" (arrivata alla sua 10ª edizione) in quel di Misano Adriatico. L'evento, seguitissimo da centinaia di "ducatisti", sale alle cronache collegando idealmente la cittadina romagnola "patria" dei motori a Cinisello Balsamo.

Questo perché quattro persone, tutte residenti a Cinisello Balsamo, si sono recate a Misano Adriatico non per prendersi la "tintarella" sulla spiaggia in una sorta di finta vacanza, ma cercando di rubare più moto di grossa cilindrata possibile.

La cittadina di Misano, location dell'evento, è stata presa d'assalto dai "ducatisti" (l'organizzazione parla di 91.596 "ducatisti") e dai loro bolidi. Quale migliore ghiotta occasione per questa banda di ladri per cercare di rubarne il più possibile?

Il piano, architettato nei minimi dettagli dalla banda, prevedeva il furto di più moto possibili, per poi rivenderle sul mercato estero "a pezzi", smontandole e rendendole quindi difficilmente rintracciabili.

La banda cinisellese, formata da tre uomini e da una donna (tutti giovani tra i 30 e 36 anni di età) ha rubato diverse moto non solo Ducati, ma anche Yamaha e Honda, arrivando a una decina per un valore totale di circa 150.000 euro.

Però non l'hanno fatta franca, perché il servizio di controllo messo in piedi dai carabinieri di Riccione appositamente per l'evento che, si sapeva, avrebbe portato centinaia di "riders" sulla cittadina costiera, ha funzionato: i quattro sono stati "pizzicati" e la refurtiva recuperata.