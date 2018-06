Furto di cibo e pc all'asilo "Arcobaleno", scatta l'allarme, si nasconde, ma viene arrestato

Un ladro di 31 anni è stato arrestato a Cinisello Balsamo una delle scorse notti, pizzicato e rubare all'interno dell'asilo comunale "Arcobaleno" di via San Carlo.

Il ladro, che mirava a portare via cibo e un computer, è stato sorpreso dai carabinieri della caserma di Cinisello Balsamo nonostante cercasse di nascondersi dietro ad alcuni poster accumulati in una classe. Poco prima i carabinieri avevano trovato la refurtiva abbandonata (alcuni borsoni pieni di cibo presenti nella cucina e un personal computer usato dalle educatrici, il tutto per circa 1.000 euro di valore).

L'uomo, un cittadino di nazionalità romena, come racconta il quotidiano il Giorno, è stato sorpreso all'interno dell'asilo, in cui era entrato scassinando una porta d'ingresso, dai militari intorno alle 3 di notte.

I carabinieri sono subito accorsi dopo aver ricevuto la segnalazione da parte dell'impianto antifurto che è direttamente collegato alla caserma. Trovata la refurtiva abbandonata hanno cercato e trovato l'uomo che si era nascosto.

Per lui sono scattate le manette ai polsi e, dopo i controlli di rito, è risultato già noto alle forze dell'ordine ed è stato portato al carcere di Monza. Si dovrà difendere dall'accusa di tentato furto con scasso.