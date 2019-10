Ladro cinisellese in trasferta a Nova, ruba un profumo al Tigotà e finisce in manette

Un ladro di Cinisello Balsamo è andato in trasferta nella limitrofa Nova Milanese per un furto però andato male ed è finito in manette.

L'episodio è accaduto venerdì 11 ottobre nello store Tigotà di via Venezia a Nova Milanese dove un uomo di 47 anni, residente a Cinisello Balsamo, è entrato e ha rubato un profumo dal valore di 71 euro.

Il ladro ha staccato il dispositivo anti-taccheggio ed è uscito dal negozio, però i suoi movimenti non sono passati inosservati al personale dello store che ha subito segnalato il ladro ai carabinieri di Nova Milanese.

I militari sopraggiunti hanno rintracciato l'uomo in zona mentre si stava allontanando lungo via Diaz, è stato fermato, perquisito ed arrestato.