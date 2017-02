Ladro-vandalo beccato in via Pelizza Da Volpedo, ben sei auto "aperte" e danneggiate

Un tunisino di 33 anni è stato arrestato, di notte, dagli agenti di polizia di stato del commissariato di via Cilea a Cinisello Balsamo mentre stava cercando di depredare alcune automobili parcheggiate in via Pelizza Da Volpedo.

L'uomo aveva già danneggiato ben sei veicoli, alcuni forzando le portiere con degli strumenti da scasso, altri rompendo i vetri laterali per poi accedere all'apertura interna.

Gli agenti non hanno ravvisato nessun furto limpido, probabilmente perché non c'era niente da rubare all'intero delle automobili, ma seri danni ai veicoli ce ne sono stati.

Dopo l'identificazione è risultato che l'uomo fosse già noto alle forze dell'ordine e in prova ai servizi sociali.

Appare chiaro che il ladro-vandalo volesse depredare le auto alla ricerca di oggetti di valore da piazzare sul "mercato nero".

Per lui sono scattate le accuse di danneggiamento e tentato furto aggravato.