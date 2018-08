Posto di blocco dei carabinieri, fermato rapinatore latitante da 5 anni in via Valtellina

Colpo dei carabinieri di Cinisello Balsamo che, durante un controllo di routine presso un posto di blocco in via Valtellina, nella serata di giovedì 26 luglio, hanno sorpreso un uomo latitante da ben cinque anni per una rapina con omicidio e porto abusivo di armi (nata per motivi di spaccio) al discobar Coconut di Cortenuova, in provincia di Bergamo, il 12 gennaio 2013.

I carabinieri, durante il controllo dei documenti, si sono visti consegnare un documento spagnolo da un uomo maghrebino che si è presentato come Hamadi Oussali, residente a Lissone. Insospettiti, i militari hanno proseguito i controlli, scoprendo che quel nome in realtà era un alias e sono risaliti alla sua storia criminale

Per il marocchino quindi sono scattate le manette ed è stato portato al carcere di Monza con un provvedimento di custodia cautelare che lo porterà poi al processo.

Le indagini comunque stanno proseguendo per cercare di capire dove sia stato in questi cinque anni di latitanza e che appoggi abbia avuto.