Recidivo per maltrattamenti sulle tre donne della famiglia, uomo ubriaco finisce in manette

A Cinisello gli agenti del commissariato di via Cilea sono intervenuti per arrestare un uomo di 30 anni con l'accusa di maltrattamenti nei confronti di 3 donne (moglie, madre e figlia). Su di lui pendeva un divieto di avvicinamento ai familiari per gli stessi reati