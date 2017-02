Picchia e minaccia di morte la fidanzata, in manette partner per maltrattamenti domestici

Un uomo di 33 anni è stato arrestato nel quartiere Crocetta a Cinisello Balsamo per maltrattamenti e botte nei confronti della propria fidanzata di 28 anni.

Il caso di violenza domestica ha portato i carabinieri di Cinisello Balsamo fin dentro all'abitazione dei due conviventi, al culmine di una lite verbale a cui l'uomo ha accompagnato calci e pugni nei confronti della propria partner e, proprio davanti ai militari, ha minacciato di morte la compagna.

Donna che ha riportato peraltro una frattura al braccio sinistro e che è stata portata in ospedale dove le hanno dato 30 giorni di prognosi.

Tra i due non è il primo caso di violenza domestica visto che la vittima aveva già avuto la forza di denunciare l'uomo, di nazionalità italiana, l'anno scorso (a luglio) in Puglia. Per l'aggressore ora scatta l'accusa di maltrattamenti domestici.